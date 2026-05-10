Η Τεχεράνη έχει στείλει την απάντηση της σε μια αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου

«Το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό» τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν

Το Ιράν έχει στείλει την απάντηση του σε μία αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον των δύο μηνών, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το προτεινόμενο σχέδιο εστάλη στον διαμεσολαβητή, το Πακιστάν, ενώ θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το IRNA.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι Ιρανοί επικεντρώνονται σε μία συμφωνία τόσο για την οριστική και συνολική παύση των εχθροπραξιών, όσο και στην ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με την αφορμή συνεδρίασης αξιωματούχων για την αποκατάσταση των ζημιών από τον «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο», επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι «το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό», ενώ πρόσθεσε ότι ο διάλογος ή η διαπραγμάτευση «δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση», αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού «με κύρος».

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά τις πρόσφατες εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της πολεμικής στρατηγικής της Τεχεράνης και ενδεχομένως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Ουάσινγκτον έχει πλέον την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να διατηρήσει ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι.

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσει «σφοδρή επίθεση» εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ιρανικά πετρελαιοφόρα ή εμπορικά πλοία δεχθούν νέες επιθέσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει καταρτίσει σχέδιο για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγηθούν σε συμφωνία.

Τέλος, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του Ιράν, ο «εχθρός» θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα οπλικά συστήματα, διαφορετικές μεθόδους πολέμου και νέες «αρένες» σύγκρουσης που, όπως είπε, θα τον «εκπλήξουν».