Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε στον Ιρανό ΥΠΕΞ ότι η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως «εργαλείου πίεσης» θα εμβαθύνει την κρίση

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως "εργαλείου πίεσης" θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση στον Κόλπο, ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν αλ-Θάνι είπε επίσης στον Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη διαμάχη θα πρέπει ν’ αντιδράσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αλ-Θάνι είναι επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το υπουργείο δεν δημοσιοποίησε το χρόνο πραγματοποίησης της τηλεφωνικής συνομιλίας.