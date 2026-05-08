Νέες συγκρούσεις των Ιρανών με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο τάνκερ της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι «σποραδικές συγκρούσεις» διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως.

«Εδώ και μια ώρα, σποραδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, έπειτα από προηγούμενες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικά τάνκερ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» βάλλοντας εναντίον τους, δύο πλοία που έφεραν σημαία Ιράν, τα οποία προσπαθούσαν να φθάσουν σε ιρανικό λιμάνι στο Κόλπο του Ομάν "κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού".

Αμερικανικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβείας στα φουγάρα τους» εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ η αμερικανική διοίκηση για την περιοχή (Centcom).