Ο νικητής των εκλογών, Ρούμεν Ράντεφ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην Βουλγαρία

Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από το αξίωμα του προέδρου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα

Η πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα έδωσε σήμερα στον νικητή των εκλογών, Ρούμεν Ράντεφ, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με αυτόν πρωθυπουργό, μετά την άνετη νίκη του κόμματός του, "Προοδευτική Βουλγαρία" (PB), στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα.

Το κόμμα του ευρωσκεπτικιστή πρώην πιλότου μαχητικών αεροσκαφών κέρδισε το 44,6% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της 19ης Απριλίου, εξασφαλίζοντας αρκετές έδρες ώστε να μην χρειάζεται να συνάψει συνεργασίες με άλλα κόμματα και τερματίζοντας έτσι μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που οδήγησε σε οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε μια πενταετία.

Αφού έλαβε την εντολή, ο Ράντεφ παρουσίασε το μελλοντικό υπουργικό του συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης αύριο από τη Βουλή.

Ο Ράντεφ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από το αξίωμα του προέδρου της Βουλγαρίας προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις τον Δεκέμβριο κατά της διαφθοράς και του αυξανόμενου κόστου διαβίωσης, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει γρήγορα έναν νέο προϋπολογισμό, να θέσει ανώτατο όριο χρέους για να διασφαλίσει τις πληρωμές συντάξεων και μισθών και να ανακτήσει χαμένα κονδύλια της ΕΕ.