Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Τρία ύποπτα περιστατικά απομακρύνθηκαν – Ολλανδοί λοιμωξιολόγοι κατευθύνονται προς το «Hondius»

Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που έχει εξελιχθεί σε εστία χανταϊού, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ενας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

Ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, δήλωσε ο επικεφαλής της Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Κλαβίχο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Παράλληλα επεσήμανε ότι ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.

Νωρίτερα σήμερα ο ισπανικός κρατικός σταθμός TVE, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα δέσει στην Τενερίφη.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Υγείας Άαρον Μοτσοαλέντι ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνισε ο Μοτσοαλέντι.

Άλλα στελέχη του χανταϊού – συνολικά 38 είναι γνωστά- συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.