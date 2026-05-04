Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό και τους 3 νεκρούς – Τι είναι αυτός ο ιός και πώς μεταδίδεται

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας για τους επιβάτες

Ο θανατηφόρος ιός «χανταϊός» εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius και σήμανε συναγερμό στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions. Μέχρι τώρα έχουν χάσει την ζωή τους τρία άτομα.

Από την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι εθνικότητες των επιβατών και του πληρώματος μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας.

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ένα ζευγάρι Ολλανδών είναι ανάμεσα στους τρεις νεκρούς από τον χανταϊό, ενώ για τον τρίτο επιβάτη δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι, τα οποία αποτελούν τους βασικούς φυσικούς φορείς του.

Οι ιοί αυτοί μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχουν ίχνη από τα εκκρίματα των ζώων. Αν και μπορεί να προσβάλουν τον άνθρωπο, τα περιστατικά είναι σχετικά σπάνια και συχνά συγχέονται με άλλες λοιμώξεις, ειδικά στα αρχικά στάδια.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών, αλλά και μέσω άμεσης επαφής με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί.

Πιο σπάνια, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκώματος. Ο κίνδυνος αυξάνεται σε χώρους με κακή υγιεινή ή σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση σε τρωκτικά.