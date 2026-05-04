Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε – Τρομακτικό το βίντεο της σύγκρουσης

Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι

Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε τριώροφο κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών δικτύων.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι, ενώ οι τρεις επιβάτες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κανείς ένοικος της πολυκατοικίας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου.

Το δίκτυο TV Globo μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιλβέιρα, ακολούθως όμως συντρίβεται σε μια πολυκατοικία.

Today (Monday, May 4, 2026), a single-engine light aircraft crashed into a residential building in the Silveira neighborhood of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, shortly after takeoff from Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade Airport (SBBH/PLU).

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής διευκρίνισε στον ιστότοπο G1 πως το αεροσκάφος συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο και όχι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από τα διαμερίσματα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.