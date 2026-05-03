Εκτελέστηκε στο Ιράν άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου

Είχε σκοτωθεί ένας αγρότης

Ένας άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο που διαπράχθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο, εκτελέστηκε σήμερα, όπως έγινε γνωστό από την ιρανική δικαστική εξουσία.

«Η καταδίκη σε θάνατο του Μεχράμπ Αμπντολαχζαντέχ εφαρμόστηκε σήμερα το πρωί μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών», αναφέρεται στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας, Mizan Online.

Ο ιστότοπος διευκρινίζει πως ο Μεχράμπ Αμπντολαχζαντέχ είχε συλληφθεί, μαζί με άλλους, σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν διαδήλωση στην Ούρμια (βορειοανατολικά), όπου ένας αγρότης «επλήγη θανάσιμα από τους ταραξίες».

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για «διαφθορά στη γη», μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες στο Ιράν. Άλλοι δύο άνθρωποι που είχαν συλληφθεί, ανήλικοι, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.

Οι συλλήψεις και εκτελέσεις, κυρίως σε σχέση με τις διαδηλώσεις του περασμένου χειμώνα, πολλαπλασιάζονται στο Ιράν αφότου ξεκίνησε η περιφερειακή σύγκρουση την οποία πυροδότησε η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι, μετά την Κίνα, η χώρα που καταφεύγει πιο συχνά στη θανατική ποινή.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό».

Οι αρχές έχουν παραδεχθεί ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις αυτές, αλλά αποδίδει τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.