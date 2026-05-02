Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης σχετικά με τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια» λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Εργαζόμαστε από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσουμε την απόφασή τους σχετικά με τη θέση της δύναμης στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια -όπου βλέπουμε ήδη πρόοδο αφότου Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ τους (στην άμυνα) κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στη Χάγη», ανέφερε η Χαρτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είπε ότι «Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια», υποστηρίζοντας πως «ήταν αναμενόμενο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας».

«Ένα πράγμα είναι σαφές: αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη διατλαντική συνεργασία, πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», τόνισε, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης.

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε επίσης ο Πιστόριους,

«Είναι σαφές», τόνισε ο Πιστόριους, «πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας».

Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, σημείωσε, αναφερόμενος στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων: «Αναπτυσσόμαστε: Οι ένοπλες δυνάμεις μας επεκτείνονται, προμηθεύουμε περισσότερο εξοπλισμό πιο γρήγορα και εστιάζουμε στην καινοτομία, κατασκευάζουμε περισσότερες υποδομές».

Σύμφωνα με το Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων εν μέσω δημόσιας διαμάχης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου θα αφήσει περίπου 33.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, ανατρέποντας την αύξηση των στρατευμάτων που είχε ξεκινήσει υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη αποτελεί «σημαντική συμβολή στην αποτρεπτική δύναμη και την άμυνα του ΝΑΤΟ» και αποτελεί το «θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για 23 κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι χώρες της ΕΕ εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους έναντι του ΝΑΤΟ αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες με «πρωτοφανή ρυθμό».