Η Ρωσία λέει ότι θα παραμείνει στον ΟΠΕΚ+, ελπίζει η αποχώρηση των ΗΑΕ να μην σημάνει το τέλος του

0

Ο Πεσκόφ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα του Κόλπου θα συνεχιστεί

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να μείνει στον ΟΠΕΚ+ παρά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα των χωρών που εξάγουν το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν χθες, Τρίτη, ότι αποχωρούν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ/OPEC), επιφέροντας πλήγμα στην ομάδα σε μια περίοδο όπου μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση, που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, έχει φέρει στο φως διαφωνίες μεταξύ χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ιδιαίτερα στη διάρκεια της παρούσας αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές.

«Αυτό το σχήμα βοηθάει ουσιαστικά, ας πούμε, να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και καθιστά δυνατό να σταθεροποιηθούν αυτές οι αγορές», είπε ο Πεσκόφ στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ είπε πως Ρωσία σέβεται ωστόσο την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα του Κόλπου θα συνεχιστεί.

Η Ρωσία αποφάσισε να ενταχθεί στον ΟΠΕΚ+ το 2016. Η ομάδα παρήγαγε πέρυσι σχεδόν το 50% του πετρελαίου και των υγρών πετρελαιοειδών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ+, ενώ η Ρωσία είναι δεύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία.