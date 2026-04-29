Κολομβία: Η αστυνομία συλλαμβάνει βασικό ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση του Σαββάτου με 21 νεκρούς

Ο Χοσέ Βιτόνκο είναι ο «κύριος αρχηγός» τοπικής δομής που ανήκει στις τάξεις της οργάνωσης Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC)

Η αστυνομία της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη τη σύλληψη τοπικού αρχηγού οργάνωσης ανταρτών που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση σε δρόμο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας με 21 νεκρούς, τον πιο βαρύ απολογισμό ενέργειας που έβαλε στο στόχαστρο άμαχους στη χώρα της Λατινικής Αμερικής τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια.

Ο Χοσέ Βιτόνκο, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Μι Πες, είναι ο «κύριος υπαίτιος» για την επίθεση, που διαπράχθηκε στον νομό Κάουκα και προκάλεσε επίσης τους τραυματισμούς άλλων 56 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Είναι ο «κύριος αρχηγός» τοπικής δομής που ανήκει στις τάξεις της οργάνωσης Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), του λεγόμενου Ιβάν Μορδίσκο, του πλέον καταζητούμενου κακοποιού στην Κολομβία.

Ο νομός Κάουκα, όπου βρίσκονται πελώριες εκτάσεις παράνομης καλλιέργειας κόκας, είναι ανάμεσα στα κύρια προπύργια της παράταξης διαφωνούντων αυτής των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Το Σάββατο, ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σε αυτοκινητόδρομο--στην Παναμερικανική Οδό--που συνδέει τις πόλεις Κάλι και Ποπαγιάν, στον νομό Κάουκα. Οι αρχές υποπτεύονται πως οι αντάρτες είχαν στήσει οδόφραγμα για να παρασύρουν τις δυνάμεις ασφαλείας να πάνε εκεί και τους έστησαν ενέδρα τοποθετώντας ισχυρή βόμβα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό.

Η σύλληψη, σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και του στρατού, έγινε στην πόλη Παλμίρα, κοντά στην Κάλι, τρίτη πόλη της χώρας, στην περιοχή της οποίας έγιναν πάνω από 30 επιθέσεις ανταρτών από την περασμένη Παρασκευή.

Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές εικονίζεται ο Χοσέ Βιτόνκο, με πράσινο αλεξίσφαιρο, να συνοδεύεται από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, βαριά οπλισμένα.

Πρόκειται για έναν από «τους πιο βίαιους» ηγέτες ανταρτών στη χώρα και έχει βαρύ ποινικό μητρώο 20 και πλέον ετών, μέλος του «στενού κύκλου» του Ιβάν Μορδίσκο, διαβεβαίωσε τον Τύπο ο στρατηγός Γουίλιαμ Ρινκόν, ο διευθυντής της αστυνομίας της Κολομβίας.

Από τις σημαντικότερες παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC, το EMC, που οι αρχές υπολογίζουν πως διαθέτει κάπου 3.200 μέλη, χρηματοδοτείται κυρίως από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κολομβία διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες.