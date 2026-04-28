Επίσκεψη βασιλικού ζεύγους της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ: Το πάρτι τσαγιού και τα κρίσιμα ζητήματα

Στο Λευκό Οίκο τους υποδέχθηκε το προεδρικό ζεύγος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν χθες στις ΗΠΑ. Στο Λευκό Οίκο τους υποδέχθηκε το προεδρικό ζεύγος ενώ αργότερα ακολούθησε πάρτι τσαγιού στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας με 650 προσκεκλημένους. Σήμερα, πρώτη μέρα ουσιαστικά του επίσημου ταξιδιού τους ο βασιλιάς θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Είναι η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται στο σώμα μετά την ιστορική παρέμβαση της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1991.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στην ομιλία του εκτός των άλλων αναμένεται να αναφερθεί στο πρόσφατο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον στο δείπνο των ανταποκριτών. Επίσης θα τονίσει ότι σε περιόδους μεγάλων διεθνών προκλήσεων, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ άλλοτε, να παραμένουμε ενωμένοι για να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές μας αξίες. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθεί στην ψυχρότητα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον τους τελευταίους μήνες εξαιτίας κυρίως της αντίθετης προσέγγισης των δύο χωρών αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να πει ότι παρά τις πρόσφατες διαφωνίες, «ξανά και ξανά οι δύο χώρες πάντα βρίσκουν τρόπους να έρθουν πιο κοντά». Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει τη «συμφιλίωση και ανανέωση» της σχέσης των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ομολογουμένως το πάρτι τσαγιού στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν εντυπωσιακό. Προσφέρθηκαν 3000 σάντουιτς, με καπνιστό σολομό Σκωτίας, με ψητό βοδινό αλλά και πιο απλά όπως αυτά με μαγιονέζα και αυγό. Σερβιρίστε επίσης αγγλικό τσάι, σαμπάνια και ό,τι άλλο προβλέπει η σχετική «ιεροτελεστία» αυτού του είδους πάρτι.

Πίσω όμως από τη θερμή υποδοχή του προεδρικού ζεύγους, τα χαμόγελα και την εντυπωσιακή συνάθροιση εκλεκτών καλεσμένων υπάρχουν και πολύ σοβαρά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν αυτές τις μέρες ο βασιλιάς Καρόλος και ο πρόεδρος Τραμπ. Πάνω απ' όλα ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει για την παγκόσμια οικονομία μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Πάντως οι αναλυτές στο Λονδίνο στέκονται περισσότερο στο κατά πόσο το ταξίδι αυτό θα μπορέσει να αποκαταστήσει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών σε μια εποχή που τόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και οι δηλώσεις Τράμπ κατά του Βρετανού πρωθυπουργού την έχουν κλονίσει. Οι τεταμένες σχέσεις των δύο ηγετών, εξαιτίας κυρίως της ρητορικής που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά του Κιρ Στάρμερ έχουν φέρει τις δύο χώρες σε οριακό σημείο, υπογραμμίζουν με νόημα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Για αυτό άλλωστε ο βασιλιάς Κάρολος είχε δεχθεί ακόμη και εισηγήσεις από πολιτικούς να ακυρώσει το ταξίδι του, σύμφωνα με το Politico.

Όπως και να έχει η επίσκεψη αυτή έχει και έναν έντονο συμβολισμό καθώς φέτος συμπληρώνονται 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Το βασιλικό ζεύγος εκτός από την Ουάσιγκτον, θα επισκεφτεί τόσο τη Νέα Υόρκη όσο και τη Βιρτζίνια.

Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, θα έχει έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Εκτός των άλλων ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα αποτείνουν φόρο τιμής στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου καθώς φέτος το Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 25 χρόνια από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ενώ στη Βιρτζίνια, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κατοίκους και οργανώσεις της πόλης, εκπροσώπους αυτόχθονων κοινοτήτων και άτομα που δραστηριοποιούνται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.