Διανομέας τρόμαξε από τα σκυλιά ιδιοκτήτη και πήδηξε στο καπό της Πόρσε του – Αθωώθηκε στο δικαστήριο για καταβολή αποζημίωσης

Δεν υποχρεούνται να του καταβάλει έξοδα επισκευής

Διανομέας δεμάτων που είχε καταφύγει στην Πόρσε Καγιέν ενός πελάτη για να γλιτώσει από τα σκυλιά του δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει έξοδα επισκευής του οχήματος, αποφάσισε δικαστήριο του Μονάχου σε μία απόφαση που έγινε σήμερα γνωστή.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ιδιωτική ιδιοκτησία σε μια μικρή πόλη βόρεια του Μονάχου, στην εύπορη Βαυαρία: με το που άνοιξε η πόρτα, ο εν λόγω διανομέας τρόμαξε από δύο σκυλιά Δαλματίας και ένα μικρότερο σκυλί και πήδηξε στο καπό του πολυτελούς αυτοκινήτου.

Αποτέλεσμα, πάνω από 2.700 ευρώ έξοδα για την αποκατάσταση του αμαξώματος, είπε ο ιδιοκτήτης, που απαίτησε από τον διανομέα και τον εργοδότη του να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Μπορεί τα σκυλιά «να βρίσκονταν ακόμη σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μέτρων» από τον διανομέα «την ώρα που εκείνος κατέφυγε στο καπό, και να μην ήταν επιθετικά», όμως η διαφυγή του είναι «κατανοητή», εκτίμησε το δικαστήριο, που απέρριψε την αγωγή του ιδιοκτήτη.

Ο τελευταίος «γνώριζε» πως ο διανομέας επρόκειτο να έρθει και «θα αναμένονταν ευλόγως» από αυτόν «να ελέγξει καλύτερα τα τρία σκυλιά του, τα οποία διαθέτουν από κοινού δυναμική αγέλης», αναφέρει ακόμη το δικαστήριο στην απόφασή του, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το δικαστήριο γνωστοποίησε επίσης τις «αμφιβολίες του για το αν οι ζημιές που φαίνονται στις φωτογραφίες προκλήθηκαν από το συμβάν».