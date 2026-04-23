Ο κυβερνών συνασπισμός στην Ρουμανία χάνει την πλειοψηφία μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου κόμματος

0

Σε πολύ δύσκολη θέση ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολοζάν

Επτά υπουργοί του μεγαλύτερου κόμματος της Ρουμανίας, των Σοσιαλδημοκρατών, παραιτήθηκαν σήμερα από τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν, αφήνοντάς τον χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβαση σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), υποστηρικτές των οποίων έχουν στραφεί στην ακροδεξιά αντιπολίτευση, κάλεσε τη Δευτέρα τον Φιλελεύθερο Μπολοζάν να παραιτηθεί, επικρίνοντας τις προσπάθειές του να μειώσει τις κρατικές δαπάνες προκειμένου να μειώσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και μέχρι σήμερα είχαν εγκρίνει όλα τα κυβερνητικά μέτρα.

Η προοπτική μιας κατάρρευσης του τετρακομματικού συνασπισμού, που σχηματίστηκε πριν από μόλις δέκα μήνες, απειλεί την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρουμανίας που βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις του ελλείμματος και αύξηση του κόστους δανεισμού και θέτει σε κίνδυνο περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια της ΕΕ.

Ο Μπολοζάν, που αρνήθηκε να παραιτηθεί, έχει πει ότι θα διορίσει προσωρινούς αντικαταστάτες από τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για 45 ημέρες προτού ένα άλλο υπουργικό συμβούλιο εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.

Οι Σοσιαλδημοκράτες σχεδιάζουν να καταθέσουν πρόταση μομφής σε βάρος του Μπολοζάν τις επόμενες ημέρες και θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση με υποστήριξη από την αντιπολιτευόμενη ακροδεξιά Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων, το δεύτερο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα, που προηγείται αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Στελέχη του κόμματος δήλωσαν πως οι αναπληρωτές υπουργοί του PSD στην κυβέρνηση θα παραιτηθούν όταν κατατεθεί η πρόταση μομφής, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Το PSD είναι έτοιμο να σχηματίσει μια νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση και να υποστηρίξει έναν πρωθυπουργό, πολιτικό ή τεχνοκράτη, ο οποίος θα είναι δεκτικός στα προβλήματα των πολιτών και ο οποίος θα είναι ικανός να συνεργαστεί με τα κόμματα προκειμένου να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία», ανέφερε το κόμμα σε μια ανακοίνωση.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Μπολοζάν απέκλεισε την Τρίτη την πιθανότητα νέου συνασπισμού με την αριστερά, χωρίς την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στις συνομιλίες με τον κεντρώο πρόεδρο της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν χθες Τετάρτη τα τέσσερα κόμματα του συνασπισμού απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την ακροδεξιά, αλλά είπαν ότι δεν έχουν συμφωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο να συνεχίσουν να κυβερνούν μαζί.

Ο τρέχων συνασπισμός σχηματίστηκε πριν από δέκα μήνες στην προσπάθεια να περιοριστούν τα κέρδη ακροδεξιών κομμάτων αλλά τα κόμματα έχουν συγκρουστεί κατ΄επανάληψη σχετικά με δημοσιονομικές περικοπές.