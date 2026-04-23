Διαταγή Τραμπ να βουλιάζουν οι Αμερικανοί κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

«Όσο μικρό κι αν είναι», έγραψε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός»

Κλιμακώνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αλλά και την πίεση στο πολεμικό ναυτικό της Ισλαμικής χώρας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στους Αμερικανούς να βυθίζουν οποιοδήποτε πλοίο τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι στόχος θα αποτελεί κάθε σκάφος στην περιοχή που τοποθετεί νάρκες, σημειώνοντας πως το Ιράν δεν διαθέτει πλέον Πολεμικό Ναυτικό, επειδή βυθίστηκαν όλα τα σκάφη του.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα “ναρκαλιευτικά” μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο!».

Σημειώνεται, ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία έντασης στον πόλεμο με το Ιράν, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία. Η Τεχεράνη προχώρησε στο κλείσιμο της θαλάσσιας αυτής αρτηρίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν ιρανικό πλοίο, γεγονός που οδήγησε την Τεχεράνη να προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή.

Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να συνεχίσουν τα ταξίδια τους εξαιτίας του κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Οι ναυτικοί βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση εδώ και σχεδόν δύο μήνες, χωρίς να διαφαίνεται κάποια άμεση λύση. Μάλιστα, τις τελευταίες 24 ώρες, η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς το Ιράν προχώρησε στην κατάσχεση τουλάχιστον δύο πλοίων, ενώ φέρεται να άνοιξε πυρ και εναντίον ενός τρίτου.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας, Ρόουζ Τζορτζ, η οποία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη διεθνή ναυτιλία, μίλησε στον κεντρικό παρουσιαστή, Γουίλφρεντ Φροστ, στην εκπομπή «Mornings with Ridge and Frost», περιγράφοντας με μελανά χρώματα την καθημερινότητα των εγκλωβισμένων ναυτικών. Όπως χαρακτηριστικά προειδοποίησε, οι άνθρωποι αυτοί είναι «καθισμένοι στόχοι», χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.