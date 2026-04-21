Οι Ολλανδοί προειδοποιούν: «Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει στη δική της ασφάλεια»

«Αυξάνονται οι παγκόσμιες απειλές», σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, δήλωσε σήμερα η ολλανδική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών MIVD, επικαλούμενη πιέσεις σε μακροχρόνιες δυτικές συμμαχίες και τη στήριξη της Κίνας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του διευθυντή της MIVD, Πίτερ Ρέσινκ, συνόδευσαν τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της για το 2025.

«Το διεθνές σύστημα στο οποίο βασιζόμαστε εδώ και δεκαετίες -με θεσμούς που λειτουργούν ως θεματοφύλακες κανόνων και συμφωνιών- βρίσκεται υπό πίεση», τόνισε ο Ρέσινκ.

«Είναι ακριβώς σε αυτόν τον χώρο, όπου κανόνες γίνονται δυσδιάκριτοι και η ισχύς γίνεται πιο αποφασιστική, όπου οι απειλές αυξάνονται. Η Ευρώπη πρέπει να αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερο την ευθύνη για την ασφάλειά της», σημείωσε.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις από άλλες συγκρούσεις, όπως η σύγκρουση ΗΠΑ-Βενεζουέλας και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, θέτουν απειλές για την Ολλανδία και τα συμφέροντά της, τόνισε η MIVD στην έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για τους αυξανόμενους κινδύνους κινεζικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, οι αναμένεται να αυξηθούν φέτος σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η έκθεση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να αποχωρήσει από τη Συμμαχία λόγω της απροθυμίας της να συμμετάσχει στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.