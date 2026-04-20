Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό – Σκοτώθηκε μια τουρίστρια από τον Καναδά

0

Αυτοκτόνησε ο δράστης - Τρεις από τραυματίες είναι σοβαρά

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.