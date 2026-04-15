Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Αφορά την περιοχή μέχρι τον ποταμό Λιτάνι

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με σημερινό στρατιωτικό ανακοινωθέν.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.