Νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας – Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρεις μαθητές, και 20 τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα

Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα σε σχολείο της Τουρκίας.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Καραμάνμαρας, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. Τέσσερις άνθρωποι, ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές, σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας.

Το σχολικό κτίριο εκκενώθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Διερευνούμε το θέμα διεξοδικά», δήλωσε αρχικά ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ.

Ο νομάρχης του Καραμάνμαρας, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «δυστυχώς υπάρχουν θύματα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όπως μετέδωσε το CNN Türk, «μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καραμάνμαρας.

Πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί. Οι αρχικές πληροφορίες από την περιοχή δείχνουν ότι υπάρχουν τραυματίες».

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.