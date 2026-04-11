Μετά από 13 χρόνια έγκριση του πρώτου ενοποιημένου προϋπολογισμού της Λιβύης

Έδωσαν την συγκατάθεσή τους και τα δύο αντίπαλα νομοθετικά σώματα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο ενέκριναν τον πρώτο, εδώ και 13 χρόνια ενοποιημένο προϋπολογισμό της χώρας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Κρατική Τράπεζα της Λιβύης.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού από τα δύο αντίπαλα νομοθετικά σώματα θα βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, σηματοδοτώντας μία σημαντική κίνηση προς τον τερματισμό της οικονομικής διαίρεσης που διαρκεί για χρόνια, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Λιβύη, είναι μία σημαντική πετρελαιοπαραγωγός χώρα, ενώ είναι χωρισμένη με διοικήσεις στα δυτικά και τα ανατολικά, ενώ δεν είχε ενοποιημένο προϋπολογισμό για περισσότερο από μία δεκαετία.