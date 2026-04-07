Ιρακινοί διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα μετά το πυραυλικό πλήγμα

Η επίθεση των Κουβετιανών στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους

Εξαγριωμένοι ιρακινοί διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, στον απόηχο του φονικού πυραυλικού πλήγματος.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι, προερχόμενοι από την πλευρά του Κουβέιτ, έπληξαν σήμερα σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπάιρ κοντά στη Βασόρα, ανέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αρχές του Κουβέιτ προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους τη νύχτα

Το Κουβέιτ κάλεσε τους κατοίκους της χώρας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απειλεί να καταστρέψει τις βασικές υποδομές του Ιράν.

«Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους (αλλοδαπούς) κατοίκους ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν να βγουν έξω, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 7 Απριλίου, μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλίου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο σημειώνει ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται «για προληπτικούς λόγους».

