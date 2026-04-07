Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν δείχνουν μια αμυδρά ελπίδα προόδου για εκεχειρία

Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios για τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές

Μπορεί η συμφωνία για εκεχειρία να φαίνεται απίθανη να επιτευχθεί στις επόμενες ώρες, όμως τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ λήγει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδος). Υπάρχουν αμυδρές ελπίδες για να αλλάξει η κατάσταση, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών και μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Axios.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η σκέψη στον Λευκό Οίκο έχει μετατοπιστεί από το «μπορούμε να φτάσουμε εκεί;» στο «μπορούμε να φτάσουμε εκεί μέχρι τις 8 το βράδυ;».

Οι βασικές προκλήσεις αυτή τη στιγμή είναι η ικανοποίηση του αιτήματος του Ιράν για ισχυρές εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσουν τον πόλεμο μετά από μια κατάπαυση πυρός, καθώς και ο αργός ρυθμός των απαντήσεων από την ιρανική ηγεσία λόγω της κατάστασης ασφαλείας, σύμφωνα με πηγές, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Το Ιράν έστειλε μία αντιπρόταση στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών τη Δευτέρα. Αν και η πρόταση αυτή δεν συνάδει με τις θέσεις των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος τη θεώρησε στην πραγματικότητα ως κάπως ενθαρρυντική, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια άλλη πηγή που έχει γνώση του θέματος.

«Η τελευταία πρόταση που λάβαμε δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Στη συνέχεια, οι μεσολαβητές συνεργάστηκαν με τους Ιρανούς για την τροποποίηση και την αναδιατύπωση της πρότασης, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη διαδικασία.

Η κύρια επιλογή που συζητείται είναι μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, με επίκεντρο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Συζητείται επίσης μια εκεχειρία 45 ημερών, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία.

«Όλα είναι αλληλένδετα. Σίγουρα γίνονται συζητήσεις για εκεχειρία», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Την Τρίτη το πρωί, πριν δημοσιεύσει την απειλητική του ανάρτηση, ο Τραμπ είπε στους στενούς του συνεργάτες ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς ήταν «πολύ σοβαρές», αλλά δεν ήξερε αν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι μεσολαβητές πιέζουν πολύ σκληρά. Οι συνομιλίες είναι σοβαρές. Θα περιμένουμε την απόφαση του Ιράν», δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, έχουν ξαναρχίσει οι συζητήσεις για πιθανή διαπροσωπική συνάντηση μεταξύ αμερικανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Ντι Τζέι Βανς και ιρανικής αντιπροσωπείας.

«Υπάρχει διάθεση για περισσότερες συνομιλίες. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Γενεύη, αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να είναι το Ισλαμαμπάντ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Έχουν επίσης γίνει συζητήσεις για μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ιράν, μαζί με Πακιστανούς μεσολαβητές.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι να λήξει η προθεσμία του Τραμπ, ανέφεραν πηγές.

Παρόλο που η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν έχει διακόψει τις άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, το Axios δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η Τεχεράνη έχει διακόψει τις συζητήσεις.