Η Μόσχα εκτιμά ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανοίγει νέες δυνατότητες για τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε σήμερα ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανοίγει νέες δυνατότητες για τη Ρωσία και ότι η Μόσχα είχε την δυνατότητα να αυξήσει γρήγορα τις εξαγωγές της σε ενέργεια, πόρους και τρόφιμα παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή η προστασία της εγχώριας αγοράς παραμένει κύρια προτεραιότητα, δήλωσε ο Μισούστιν, προσθέτοντας ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ρωσίας αυξάνονται λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε παγκοσμίως από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή έχει ανοίξει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τη Ρωσία, αλλά η σταθερότητα των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει μια προτεραιότητα δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

Η Ρωσία ο δεύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας πετρελαίου, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών και ένας μεγάλος παραγωγός και εξαγωγέας λιπασμάτων, θεωρείται από πολλούς εμπειρογνώμονες ως ένας από τους κύριους ωφελημένους της σύγκρουσης.

«Για την χώρα μας η τρέχουσα κατάσταση- εάν λάβουμε υπ’ όψιν αποκλειστικά τις οικονομικές πτυχές – δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των βιομηχανιών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές και την παροχή πρόσθετων εσόδων για τον προϋπολογισμό» δήλωσε ο Μισούστιν κατά την διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η χώρα μας έχει την δυνατότητα να αυξήσει τις αποστολές στο εξωτερικό πόρων που σπανίζουν αυτή την στιγμή λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή που θα καταστούν σπάνιοι στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών που σχετίζονται με τρόφιμα», είπε ο Μισούστιν.

Εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ο Μισούστιν τόνισε ότι έχει προκληθεί αναστάτωση στις παγκόσμιες προμήθειες ουρίας , θείου και ηλίου. Η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός και των τριών αυτών προϊόντων.

Η Ρωσία πρέπει να προστατεύσει τους δικούς της καταναλωτές από εξωτερικές τιμολογιακές διαταραχές, είπε, αναφέροντας τις πρόσφατες απαγορεύσεις στις εξαγωγές βενζίνης και αζωτούχων λιπασμάτων ως παραδείγματα προστατευτικών μέτρων.

«Κύρια προτεραιότητά μας παραμένει η προστασία της εγχώριας αγοράς», είπε ο Ρώσος πρωθυπουργός.