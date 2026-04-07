Ένοπλη επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για ένα νεκρό και τραυματίες αστυνομικούς

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε κοντά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν».

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν, ανασκευάζοντας προηγούμενες πληροφορίες που έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς, ότι υπάρχει ένας νεκρός και μάλιστα από τους δράστες της επίθεσης, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η επίθεση πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε από άτομα που σχετίζονται με τον ISIS, υποστηρίζει η Sabah.

Κανένας Ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος», διευκρίνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi. pic.twitter.com/Td9mGPXXQf — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 7, 2026

Σε βίντεο του Ρόιτερς ένας αστυνομικός φαίνεται να τραβάει το όπλο του και να καλύπτεται ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος φαίνεται να αιμορραγεί.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τρεις εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει πάντα στην περιοχή κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σε τηλεοπτικές εικόνες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να περιπολούν την περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε: « Οι δυνάμεις ασφαλείας μας εργάζονται για τις διασυνδέσεις και άλλες πτυχές σχετικά με το περιστατικό. Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα στο προξενείο για περίπου 2,5 χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει διπλωματικό προσωπικό που να ζει στο προξενείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί αναφέρει: «Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».

Ο δημοσιογράφος Tamer Oskay έκανε την ακόλουθη δήλωση στο CNNtutrk:

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει προφυλάξεις εδώ και μέρες σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν δολοφονική επίθεση στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην πόρτα τούς εντόπισαν. Δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν βαριά όπλα. Όταν απάντησαν στην προειδοποίηση της αστυνομίας να σταματήσουν ανοίγοντας πυρ, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί τους αστυνομικούς».

«Στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο. Προσπαθούσε να φτάσει στο προξενείο. Όταν η αστυνομία απάντησε, ο τρίτος δράστης πυροβολήθηκε επίσης. Συνελήφθη τραυματισμένος. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί αυτήν τη στιγμή, επειδή πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δράστες».

SONDAKİKA— İstanbul Levent’te İsrail Başkonsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önünde silah sesleri duyuldu 3 kişi etkisiz hale getirildi Teyitsiz olmakla beraber 1 polis memurunun yaralandığı bilgisi var pic.twitter.com/QGYA3y2VQ2 — Sena Alkan (@senaalkan) April 7, 2026

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΝTV υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αστυνομικές αρχές διάρκειας πέντε λεπτών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ στην περιοχή γύρω από την πλατεία στο Λεβέντ, όπου βρίσκεται το ισραηλινό προξενείο, παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Η επίθεση φαίνεται να είχε σχεδιαστεί και να επιχειρήθηκε να εκτελεστεί με επαγγελματικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και η εξουδετέρωση των δραστών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το περιστατικό είναι ικανό να προσελκύσει και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης. Επισημαίνεται επίσης ότι με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε και ένα ενδεχόμενο προκλητικό περιστατικό», αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.