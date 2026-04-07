Ζευγάρι τιμωρήθηκε δημοσίως με 100 ραβδίσματα για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην Ινδονησία

Ένας άνδρας και μία γυναίκα, που καταδικάστηκαν για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου από ισλαμικό δικαστήριο στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ, στη δυτική Ινδονησία, τιμωρήθηκαν σήμερα με 100 ραβδίσματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο άνδρας και η γυναίκα, η ηλικία των οποίων δεν διευκρινίστηκε, τιμωρήθηκαν ο καθένας με 100 ραβδίσματα με καλάμι στην πλάτη σε δημόσιο πάρκο της επαρχιακής πρωτεύουσας Μπάντα Άτσεχ, μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους.

Τέσσερις άλλοι άνθρωποι τιμωρήθηκαν με ραβδίσματα δημοσίως σήμερα. Ο καθένας δέχθηκε μεταξύ 8 και 29 ραβδισμάτων για παραβιάσεις, όπως η σωματική επαφή με πρόσωπο του αντίθετου φύλου ή η κατανάλωση αλκοόλ.

Μια γυναίκα που καταδικάστηκε σε 27 ραβδίσματα έχασε τις αισθήσεις της και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

«Εφαρμόζουμε τον ισλαμικό νόμο στην Άτσεχ, άρα κάθε φορά που κάποιος τον παραβαίνει, πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις όπως το ράβδισμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρατζές Κάνα, αξιωματούχος της τοπικής εισαγγελίας.

Οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται σε αυτή την ιδιαιτέρως συντηρητική επαρχία, η μοναδική που επιβάλλει τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία, στην Ινδονησία, μια κατά βάση μουσουλμανική χώρα.

Η Ινδονησία κατέστησε παράνομες τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στον πιο πρόσφατο ποινικό της κώδικα το 2022, έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ σε όλο το αρχιπέλαγος στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ τιμώρησε με 140 ραβδίσματα ένα άλλο, μη παντρεμένο ζευγάρι, σε μια από τις πιο σοβαρές ποινές από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο ισλαμικός νόμος στην επαρχία αυτή το 2001.