Προειδοποίηση του Ισραήλ στους Ιρανούς: «Η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας»

0

Μια συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από πλήγματα

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του στα φαρσί ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

Στο μεταξύ, μια συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί, κατά την 39η ημέρα του πολέμου που διεξάγουν εναντίον του το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και την εφημερίδα Shargh.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η συναγωγή Ράφι-Νία (...) καταστράφηκε εντελώς από επιθέσεις που έγιναν σήμερα το πρωί», σύμφωνα με τη Sargh.

Ο ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα, μεγάλο μέρος της οποίας διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.