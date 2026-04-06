Τραμπ: Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν εν μία νυκτί – Αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή

Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα στους διαδηλωτές, αλλά τα πήραν οι Κούρδοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Δηλώνει ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτά κλάπηκαν από «μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», αφότου κατηγόρησε την Κυριακή τους Κούρδους ότι αυτοί το έκαναν.

«Στείλαμε όπλα, πολλά όπλα, που έπρεπε να πάνε στους (Ιρανούς) για να μπορούν να πολεμήσουν αυτούς τους απατεώνες», δηλαδή τις αρχές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο ενός εορτασμού του Πάσχα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα στείλαμε τα κράτησαν για αυτούς. Συνεπώς, είμαι πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι' αυτό».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Κούρδους ότι πήραν τα όπλα που προορίζονταν για τους διαδηλωτές σε τηλεφωνική συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του Fox News, ο οποίος στη συνέχεια μετέδωσε τα σχόλια του προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Απείλησε δημοσιογράφο με φυλάκιση εάν δεν αποκαλύψει την πηγή του

Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.