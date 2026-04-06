Δύο νέοι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

Πρόκειται για μία 20χρονη και έναν 30χρονο

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/4) η αστυνομία της σκανδιναβικής χώρας.

«Μια γυναίκα περίπου 20 ετών και ένας άνδρας περίπου 30 ετών δυστυχώς διαπιστώθηκε από γιατρό ότι είναι νεκροί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της νοτιοανατολικής περιφέρειας. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν από τη μάζα του χιονιού. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν σωστικά συνεργεία, εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν σουηδικής υπηκοότητας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δεν έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων των δύο επιζώντων. Σύμφωνα με το δελτίο της περιοχής, ο κίνδυνος χιονοστιβάδων βρίσκεται στο «πορτοκαλί» επίπεδο, δηλαδή παραμένει υψηλός.