Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη και ελικόπτερα σε τρία αεροδρόμια στην Τεχεράνη

Χτυπήθηκαν και άλλες στρατιωτικές υποδομές

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (Κυριακή προς Δευτέρα) δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλες στρατιωτικές υποδομές σε τρία αεροδρόμια στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τους IDF, οι επιδρομές είχαν ως στόχο να προκαλέσουν πλήγμα στην ιρανική αεροπορία και την αεροπορία των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν ιρανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και υποδομές «που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς» στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και σε δύο μικρότερους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης στην περιοχή, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι βομβάρδισαν διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης και πύργους ελέγχου στα αεροδρόμια, μαζί με ένα εργοστάσιο που ανήκει στη δύναμη Κουντς των Φρουρών, που κατασκεύαζε drones, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε πριν λίγο ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν, τόνισε σήμερα το απόγευμα ο ισραηλινός στρατός.

Τις τελευταίες 24 ώρες το Ισραήλ έπληξε το πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars -το μεγαλύτερο του Ιράν- στην Ασαλούγιε, ενώ και το πετροχημικό σύμπλεγμα Μαρντάστ έγινε στόχος ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.