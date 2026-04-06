Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου»

Τι δήλωσε μετά τη δολοφονία αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξήρε τη δολοφονία του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, από τον ισραηλινό στρατό, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει με πλήρη ισχύ» την υλοποίηση των πολεμικών του στόχων. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X στην εβραϊκή γλώσσα.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε και στη δολοφονία του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σαρντάρ Μπαγκερί, ο οποίος ηγείτο της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ήταν «υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο».

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε: «Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία κατά του Ισραήλ, όποιος οικοδομεί τον ιρανικό άξονα του κακού, το αίμα του είναι στο κεφάλι του. Ενεργούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα, θα φτάσουμε σε οποιονδήποτε επιδιώκει να μας βλάψει».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τους στόχους του, τονίζοντας: «Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ, σε όλα τα μέτωπα, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου».