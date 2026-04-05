Σοβαρές υλικές ζημιές σε λειτουργικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου στο Κουβέιτ

Μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone στο Kuwait Petroleum Corporation

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Η KPC ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσθέτοντας ότι συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.