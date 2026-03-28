Μήνυμα του Ιρανού προέδρου στις χώρες του Κόλπου: «Αν θέλετε ασφάλεια μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας»

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη για τη διευκόλυνση συνομιλιών και της μεσολάβησης στη σύγκρουση

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ ότι χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη για τη διευκόλυνση συνομιλιών και της μεσολάβησης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.

Πρόσθεσε ότι ο Πεζεσκιάν εξήρε τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εχθροπραξίες στην περιοχή και για τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα.

Ο Σαρίφ ενημέρωσε τον Πεζεσκιάν για τις διπλωματικές επαφές του Πακιστάν με τις ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου, διευκρίνισε επίσης το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης απευθυνόμενος «προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας».

Επίσης επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει «με σθένος» αν στοχοθετηθούν υποδομές και οικονομικά κέντρα της.