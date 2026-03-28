Η προσωπική εξομολόγηση της βασίλισσας Καμίλα για τη δύναμη των βιβλίων

0

Προβάλλεται σε ντοκιμαντέρ του ΒΒC

Η βασίλισσα Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο πραγματεύεται τη δύναμη της ανάγνωσης και πώς αυτή μπορεί να μεταμορφώσει ζωές.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου θα ανατρέξει στις παιδικές της αναμνήσεις που καλλιέργησαν το πάθος της για το διάβασμα. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσει για την αγάπη του πατέρα της, ταγματάρχη Μπρους Σαντ (Bruce Shand) για τον γραπτό λόγο καθώς και τη δύναμή που του έδινε όταν κρατούνταν σε στρατόπεδο αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης θα μοιραστεί πως ο ίδιος της μετέδωσε στη συνέχεια την αγάπη του για το βιβλίο.

Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια παρέθεσε δεξίωση στο Κλάρενς Χάους για τον εορτασμό της πέμπτης επετείου της φιλανθρωπικής της οργάνωσης «The Queen's Reading Room», μιας λέσχης βιβλίου που γεννήθηκε από την κοινοποίηση προτάσεων για ανάγνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή του BBC σε συνεργασία με το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα προβληθεί αργότερα φέτος, στο πλαίσιο του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης (National Year of Reading). Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία και μια πανεθνική εκστρατεία που στοχεύει στην αναζωογόνηση της σχέσης των Βρετανών με τα βιβλία, προωθώντας την ανάγνωση ως πηγή ευχαρίστησης για όλους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ελπίζουμε να εμπνεύσουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών να πιάσουν στα χέρια τους ένα βιβλίο, να δουν τον κόσμο με νέους τρόπους και, ενδεχομένως, να αλλάξουν τις ζωές τους», δήλωσε η Σούζι Κλάιν (Suzy Klein), επικεφαλής του Τμήματος Τεχνών και Κλασικής Μουσικής της τηλεόρασης του BBC.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η βασίλισσα, μια αφοσιωμένη αναγνώστρια και υπέρμαχος της λογοτεχνίας, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του νέου εγχειρήματος», συμπλήρωσε.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει ιστορίες ανθρώπων που ανακάλυψαν τη χαρά της ανάγνωσης και τη χρησιμοποίησαν για να αλλάξουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται άτομα που βρήκαν παρηγοριά στα βιβλία ενώ βρίσκονταν στη φυλακή, καθώς και άλλοι που κατάφεραν να βγουν νικητές στη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Τόμπι Τράκμαν (Toby Trackman) θα παρουσιάσει τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη θετική επίδραση της ανάγνωσης στη υγεία και την ψυχική ισορροπία.

Το παρών στη δεξίωση της βασίλισσας Καμίλας έδωσαν εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, ανάμεσά τους οι συγγραφείς Λι Τσάιλντ (Lee Child), Τζότζο Μόις (Jojo Moyes), Σελίνα Μπράουν (Selina Brown) και Μπεν Όκρι (Sir Ben Okri). Επίσης την εκδήλωση ήταν οι χολιγουντιανοί αστέρες Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) και Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver).

Στην ομιλία της, η βασίλισσα υπογράμμισε πως η φιλανθρωπική οργάνωση ιδρύθηκε με έναν «απλό στόχο: να μοιραστώ τη δια βίου πεποίθησή μου ότι τα βιβλία κάνουν τη ζωή μας καλύτερη».