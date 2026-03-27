Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι έπληξε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου

Με αντίποινα απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε απόψε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ, καθώς συμπληρώνονται 28 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο η Πολεμική Αεροπορία (…) έπληξε τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ» ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «μια εγκατάσταση-κλειδί για την παραγωγή πλουτωνίου που προορίζεται για πυρηνικά όπλα».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα «σε δύο φάσεις» στο συγκρότημα αυτό, που σήμερα αποκαλείται Χοντάμπ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε προκλήθηκε αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας.

Αμέσως μετά ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι έπληξε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ. Οι ισραηλινές δυνάμεις «επιτέθηκαν στο μοναδικό εργοστάσιο αυτού του είδους στο Ιράν, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή υλικών, αναγκαίων για τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου». Το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει» στο Ιράν «να προχωρήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας από την πλευρά του ανέφερε ότι χτυπήθηκε το εργοστάσιο του Αρντακάν (γνωστό και με την ονομασία Σαχίντ Ρεζαγιέ Νετζάντ), που παράγει συμπύκνωμα ουρανίου, ένα πρώτο στάδιο πριν από τον εμπλουτισμό. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενεργών υλικών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ ΙΑΕΑ) ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την Τεχεράνη για την επίθεση αυτή και δεν παρατηρείται αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στον χώρο.

Η κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ, που επισήμως παρήγαγε πλουτώνιο για ιατρική έρευνα, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000. Όμως το πρόγραμμα «πάγωσε», με βάση τη διεθνή συμφωνία της Βιέννης του 2015 το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από την οποία αποσύρθηκαν οι ΗΠΑ το 2018. Η καρδιά του αντιδραστήρα του Αράκ αφαιρέθηκε και ο χώρος καλύφθηκε από μπετόν, ώστε να καταστεί μη λειτουργικός.

Το Αράκ χτυπήθηκε από το Ισραήλ και κατά τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ, το εργοστάσιο βαρέος ύδατος υπέστη ζημιές και έκτοτε «δεν είναι πλήρως λειτουργικό». Ο ΙΑΕΑ δεν διευκρίνισε αν είχε πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο από τον Μάιο του 2025 και μετά.

Νωρίτερα, δύο μεγάλα συγκροτήματα παραγωγής χάλυβα έγιναν στόχος ισραηλινοαμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με ιρανικά μμε, οι χαλυβουργίες που επλήγησαν ήταν ένα εργοστάσιο που ανήκει στον όμιλο Mobarakeh, τον χαλυβουργικό γίγαντα του Ιράν, που βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν) και ένα άλλο συγκρότημα στην επαρχία Χουζιστάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή

Αντιδρώντας, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κάλεσε εργαζομένους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να τις εκκενώσουν, απειλώντας με αντίποινα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε εξάλλου ότι το Ιράν «θα επιβάλει βαρύ τίμημα» στα «ισραηλινά εγκλήματα».

«Το Ισραήλ έπληξε δύο από τις σημαντικότερες χαλυβουργίες του Ιράν, μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και δύο πυρηνικά εργοστάσια, μεταξύ άλλων υποδομών (…) σε συντονισμό με τις ΗΠΑ» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.