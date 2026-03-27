Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν

Γιατί ανησυχούν κάποιοι στο Πεντάγωνο για την χρήση από τις ΗΠΑ εκατοντάδων πυραύλων Tomahawk

Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι ελαφρά, από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός προσθέτοντας ότι 13 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

«Από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury, 303 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραυματισμών ήταν ελαφροί και 273 στρατιώτες έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Από αυτούς, δέκα παραμένουν σοβαρά τραυματίες, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk εναντίον του Ιράν, ανησυχώντας ορισμένους στο Πεντάγωνο

Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει πάνω από 850 πυραύλους Tomahawk σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα ακριβείας με τέτοιο γρήγορο ρυθμό που έχει ανησυχήσει ορισμένους αξιωματούχους του Πενταγώνου και έχει προκαλέσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς να διατεθούν περισσότεροι πύραυλοι, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση του θέματος.

«Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει υπεραρκετά πολεμοφόδια, πυρομαχικά και αποθέματα όπλων για να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης Epic Fury που έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ - και πέραν αυτής», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Reuters.

«Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πάντα έντονα επικεντρωμένος στην (ενίσχυση) των ενόπλων δυνάμεών μας και θα συνεχίσει να καλεί εργολάβους στον αμυντικό τομέα να κατασκευάζουν ταχύτερα αμερικανικής κατασκευής όπλα, τα οποία είναι τα καλύτερα στον κόσμο», συνέχισε η Λέβιτ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλιο, το Πεντάγωνο, το οποίο ο Τραμπ διέταξε να μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, δήλωσε ότι ο στρατός έχει όλα όσα χρειάζεται. «Το υπουργείο Πολέμου έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, σε δήλωσή του στο Reuters.