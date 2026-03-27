Δύο μεγάλες ιρανικές χαλυβουργίες στόχος σφοδρών βομβαρδισμών

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας

Δύο μεγάλα ιρανικά συγκροτήματα παραγωγής χάλυβα έγιναν σήμερα στόχος ισραηλινοαμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αυτά τα ιρανικά μμε, οι χαλυβουργίες που επλήγησαν ήταν ένα εργοστάσιο που ανήκει στον όμιλο χαλυβουργίας Mobarakeh, τον χαλυβουργικό γίγαντα του Ιράν, που βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν) και ένα άλλο συγκρότημα στην επαρχία Χουζιστάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.