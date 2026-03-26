Οργή Τραμπ για τις χώρες του ΝΑΤΟ: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να βοηθήσουν με το Ιράν

0

Νέες απειλές κατά των Ιρανών διαπραγματευτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες του NATO δεν έχουν κάνει "απολύτως τίποτα" για να βοηθήσουν με το Ιράν.

«ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ 'ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει πως δεν χρειάζεται τη βοήθειά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επικρίνει επανειλημμένα τους συμμάχους των ΗΠΑ για την απουσία συμβολής τους στη σύγκρουση που ξεκίνησαν η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και σε νεότερη ανάρτησή του, στην οποία ο Τραμπ αναφέρθηκε απευθείας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και "παράξενοι". Μας "ικετεύουν" να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και παρ’ όλα αυτά δηλώνουν δημόσια ότι απλώς "εξετάζουν την πρότασή μας". ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».