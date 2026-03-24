Αποκάλυψη του Reuters για το παρασκήνιο της επιχείρησης κατά του Χαμενεΐ

Ανησυχία στις διεθνείς πρωτεύουσες για τις επιπτώσεις

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters για το πράσινο φως των ΗΠΑ σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

για το πράσινο φως των ΗΠΑ σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έπεισε τον Τραμπ για την αναγκαιότητα του πλήγματος.

Στόχος η εξουδετέρωση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν για την ανατροπή του καθεστώτος.

Ανησυχία στις διεθνείς πρωτεύουσες για τις επιπτώσεις της απόφασης στη σταθερότητα.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στο Ιράν. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την τελική έγκριση για την επιχείρηση, αφού προηγουμένως πείστηκε από τα επιχειρήματα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η παρέμβαση Νετανιάχου και το σχέδιο εξόντωσης

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε έντονες πιέσεις στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας στοιχεία που υποστήριζαν ότι η μόνη οδός για την ανάσχεση της ιρανικής απειλής είναι το πλήγμα στην κορυφή της πυραμίδας. Κεντρικός στόχος της επιχείρησης, η οποία σχεδιάστηκε υπό άκρα μυστικότητα, ήταν η εξόντωση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, μια κίνηση που θεωρήθηκε ικανή να προκαλέσει την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η απόφαση του Τραμπ να αποδεχθεί την εισήγηση του Ισραήλ σηματοδοτεί μια ριζική στροφή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, μεταβαίνοντας από τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» στην άμεση στόχευση της ηγεσίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αιφνιδιασμό ακόμα και σε στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου), οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το εύρος της επιχείρησης.

Αντιδράσεις και γεωπολιτικό ρίσκο

Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τη διεθνή κοινότητα, καθώς πολλοί αναλυτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ενός ανεξέλεγκτου ντόμινο αντιποίνων. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα τέτοιων ενεργειών, ενώ η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για κατάλυση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Παρά τις αντιδράσεις, πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ θεωρεί την κίνηση αυτή ως τη «μεγάλη συμφωνία» που θα τερματίσει την επιρροή του Ιράν στην περιοχή. Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το κόστος αυτής της επιλογής, την ώρα που οι αγορές ενέργειας αντιδρούν σπασμωδικά στην προοπτική μιας γενικευμένης σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.