Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ περί προόδου στις διπλωματικές επαφές

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Μπαράζ ιρανικών πυραύλων έπληξε το Τελ Αβίβ προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πενθήμερη παράταση στο τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική ηγεσία απορρίπτει ως «fake news» τους ισχυρισμούς περί παραγωγικών συνομιλιών.

Νέα φάση έντασης πυροδοτείται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πολλαπλά κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που η διπλωματική ρητορική της Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλίνει από την πραγματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι επιθέσεις προκάλεσαν την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας στο Τελ Αβίβ, με αναφορές για απευθείας πλήγματα σε κτίρια, παρά τις προσπάθειες αναχαίτισης.

Η διπλωματία του Τραμπ και η διάψευση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι διεξήχθησαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους για την πλήρη κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ως ένδειξη καλής θέλησης, ο Λευκός Οίκος παρέτεινε κατά πέντε ημέρες το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με καταστροφή του ενεργειακού δικτύου της χώρας.

Ωστόσο, η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και απαξιωτική. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις περί διαπραγματεύσεων ως «ψευδείς ειδήσεις», τονίζοντας ότι δεν υφίσταται καμία διαδικασία διαλόγου. Η Τεχεράνη συνοδεύει τη ρητορική της με απειλές για πλήγματα σε υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, εάν στοχοποιηθούν οι δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Απαισιοδοξία στο Ισραήλ για τη συμφωνία

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή πλευρά παρακολουθεί με σκεπτικισμό τις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτατοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ δήλωσαν ότι η πιθανότητα επιτυχίας των συνομιλιών είναι εξαιρετικά χαμηλή, δεδομένης της συνεχιζόμενης επιθετικότητας της Τεχεράνης. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, επανέλαβε τη δέσμευσή του για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, ενώ ο ισραηλινός στρατός (IDF) συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά των ιρανικών βάσεων εκτόξευσης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Η διεθνής κοινότητα αναμένει την εκπνοή της νέας προθεσμίας του Τραμπ, ενώ οι εχθροπραξίες επεκτείνονται πλέον και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, καθιστώντας τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύρραξης πιο ορατό από ποτέ.