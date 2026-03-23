Το Ιράν απειλεί με νάρκες στον Κόλπο και προειδοποιεί για πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας

Η ανακοίνωση του ιρανικού Συμβουλίου Άμυνας

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν δηλώνει ότι επίθεση στις νότιες ακτές ή στα νησιά της χώρας θα οδηγήσει σε ναρκοθέτηση των θαλάσσιων οδών πρόσβασης στον Κόλπο

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια για κατάληψη ή αποκλεισμό της νήσου Χαργκ

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι σε τέτοιο σενάριο ολόκληρος ο Κόλπος θα βρεθεί σε κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη του Στενού του Χορμούζ

Το Ιράν επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Χορμούζ σε συντονισμό με την ιρανική πλευρά

Το Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στις νότιες ακτές ή στα νησιά της χώρας θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στον Κόλπο μέσω τοποθέτησης θαλάσσιων ναρκών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως μετέδωσαν το Reuters και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση διατυπώθηκε σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σχέδια για να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, που αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, με στόχο να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ για όλα τα πλοία.

Απειλή για ναρκοθέτηση

Στην ανακοίνωση του, το ιρανικό Συμβούλιο Άμυνας αναφέρει ότι «η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών». Όπως προστίθεται, στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται νάρκες που επιπλέουν αλλά και νάρκες που μπορούν να ποντιστούν από την ακτή.

Η ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ακόμη ότι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, «ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στο Στενό του Χορμούζ για μεγάλο διάστημα», παραπέμποντας ευθέως στον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής της ναυσιπλοΐας και της ενεργειακής διακίνησης στην περιοχή.

Αναφορά στη δεκαετία του 1980

Η Τεχεράνη επικαλέστηκε επίσης την εμπειρία του παρελθόντος, σημειώνοντας ότι «δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών». Με αυτή την αναφορά, το Ιράν επιχειρεί να αναδείξει τόσο την επιχειρησιακή δυσκολία εκκαθάρισης θαλάσσιων ναρκοπεδίων όσο και τον κίνδυνο μακράς αποσταθεροποίησης σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Η θέση για το Χορμούζ

Παράλληλα, το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε τη θέση της ιρανικής πλευράς ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από το Στενό του Χορμούζ και αυτό σε συντονισμό με το Ιράν. Η διατύπωση αυτή διατηρεί στο επίκεντρο τη στρατηγική σημασία του περάσματος, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η νέα προειδοποίηση της Τεχεράνης καταγράφει την κλιμάκωση της ρητορικής γύρω από τον Κόλπο και το Χορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες.