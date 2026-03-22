Πανικός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν δύο κτίρια – Σοκάρει το βίντεο

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων

Σήμανε συναγερμός το πρωί της Κυριακής (22/03) στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο. Πιθανή αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Ένα άτομο έχει διασωθεί από τα ερείπια, ενώ υπάρχει ο φόβος ότι και άλλα άτομα ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.