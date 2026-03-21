Τουλάχιστον 20 χώρες δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Η κοινή ανακοίνωση τους

Μια εικοσαριά χώρες -μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία- δήλωσαν σήμερα πως είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται προκειμένου να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες αυτές, κυρίως ευρωπαϊκές, καταδίκασαν επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο πλοία και υποδομές πετρελαίου και αερίου, απαιτώντας «άμεσο και παγκόσμιο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές».

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Μπαχρέιν είναι οι υπόλοιπες χώρες που υπογράφουν την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.