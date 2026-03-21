Ο Τραμπ εξετάζει «να μειώσει σταδιακά» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «δειλούς» τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ που αρνούνται να βοηθήσουν ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Συμπληρώνονται τρεις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεσο τέλος: οι επιθέσεις συνεχίστηκαν σήμερα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «να μειώσει σταδιακά» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Αν και τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει τις αντιφατικές δηλώσεις αναφορικά με τη διάρκεια της σύρραξης, ο Τραμπ για πρώτη φορά χθες άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να εξετάσει τον τερματισμό του πολέμου.

«Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε να περιορίσουμε σταδιακά τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθησε στη Μέση Ανατολή εναντίον του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», έγραψε χθες το βράδυ στο Truth Social.

Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικάνος πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Δεν θέλω εκεχειρία». «Δεν κάνεις εκεχειρία όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις τον αντίπαλο», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ο Ρεπουμπλικάνος είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. «Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Όμως στην ανάρτησή του στο Truth Social μερικές ώρες αργότερα εκτίμησε ότι το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει «να φυλάσσεται και να εποπτεύεται, όπως είναι απαραίτητο, από τις άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν – οι ΗΠΑ δεν το χρησιμοποιούν!».

Επίσης την Παρασκευή ο Τραμπ χαρακτήρισε «δειλούς» τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ που αρνούνται να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει το Στενό.

Την ίδια ώρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ στο Ιράν, απ’ όπου προέρχεται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ενδέχεται να ανατεθεί στους Πεζοναύτες.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters χθες ότι 2.500 πεζοναύτες, μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία, θα αναπτυχθούν στην περιοχή, αν και δεν διευκρίνισαν ποιος θα είναι ο ρόλος τους.

Στο Χ η Κάρολαϊν Λέβιτ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος και το Πεντάγωνο «είχαν προβλέψει ότι θα χρειαστούν τέσσερις με έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα διατάξει τα στρατεύματα να συμμετάσχουν σε έναν ευρείας κλίμακας χερσαίο πόλεμο, με μόνο το 7% να υποστηρίζει μια τέτοια κίνηση.

Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Στο μεταξύ οι επιθέσεις συνεχίζονταν σήμερα τα ξημερώματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον «στόχων του καθεστώτος» στην Τεχεράνη, αφού έκανε λόγο για πολλούς ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιοχή όπου επικεντρώνεται το μεγάλο μέρος των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και του σιιτικού κινήματος, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε «ισχυρό ισραηλινό πλήγμα» εναντίον σπιτιού στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

Στον Κόλπο, όπου το Ιράν εξαπολύει πλήγματα εναντίον διάφορων στόχων σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε περίπου 30 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, όλα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο στρατός του Κουβέιτ έκανε επίσης λόγο για επίθεση με drones και πυραύλους.

Μήνυμα Χαμενεΐ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κήρυξε χθες τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε γραπτό μήνυμά του για την περσική Πρωτοχρονιά, τη Νορούζ.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ, που εξακολουθεί να μην εμφανίζεται δημοσίως, αφότου ορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Οι Ιρανοί «έχουν καταφέρει (στον εχθρό) ένα ολέθριο πλήγμα, σε τέτοιο βαθμό που εκστομίζει αντιφατικά και παράλογα λόγια», συμπλήρωσε ο Χαμενεΐ σε αυτό το μήνυμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είχαν την «ψευδαίσθηση» πως εάν ο Αλί Χαμενεΐ και άλλοι στρατιωτικοί ηγέτες σκοτώνονταν, αυτό θα προκαλούσε «τον φόβο και την απόγνωση» στο Ιράν και ότι θα μπορούσαν επομένως «να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο να κυριαρχήσουν στο Ιράν και κατόπιν να το διαιρέσουν».

Ο ίδιος προέβλεψε πως, κατά τη διάρκεια αυτής της νέας χρονιάς, «η ενότητα του Ιράν θα γίνει μετά βεβαιότητας ισχυρότερη και σταθερότερη» και ότι οι «εχθροί του» θα γίνουν «ταπεινότεροι και λιγότερο ισχυροί».

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.