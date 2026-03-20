Σχέδιο Τραμπ για κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν

Στόχος η άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τον αποκλεισμό ή την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Χαργκ.

Το νησί αποτελεί την κύρια πύλη εξαγωγής του 90% του ιρανικού πετρελαίου.

Η επιχείρηση αποσκοπεί στον τερματισμό του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Απαιτείται περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών δυνάμεων πριν από την έναρξη της επιχείρησης.

Η στρατηγική σημασία του Χαργκ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει την Τεχεράνη να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί την κίνηση αυτή απαραίτητη για την αποκατάσταση των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών παραμένει εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης με τους όρους της Ουάσιγκτον.

Το νησί Χαργκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του Ιράν στον βόρειο Περσικό Κόλπο, αποτελεί τον πλέον κρίσιμο οικονομικό πνεύμονα της χώρας. Από τις εγκαταστάσεις του εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, ενώ η δυναμικότητα φόρτωσης αγγίζει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η απώλεια του ελέγχου του συγκεκριμένου κοραλλιογενούς νησιού θα σήμαινε την ολοκληρωτική κατάρρευση των ενεργειακών εσόδων για το Ιράν.

Στρατιωτική προπαρασκευή και κίνδυνοι

Παρά τη στρατηγική αξία της επιχείρησης, μια άμεση παρέμβαση θα έθετε τις αμερικανικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του πυρός. Για τον λόγο αυτό, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επισημαίνουν ότι θα προηγηθεί μια περίοδος αεροπορικών πληγμάτων με σκοπό τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης γύρω από την περιοχή. Η διαδικασία αποδυνάμωσης των ιρανικών θέσεων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα, ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απόβαση και την κατοχή του νησιού.

Ήδη τρεις μονάδες των Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται σε κίνηση προς την ευρύτερη περιοχή, ενώ το υθπουργείο Άμυνας (Πεντάγωνο) και ο Λευκός Οίκος αξιολογούν την αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών ενισχύσεων στο άμεσο μέλλον. Η επιχείρηση αυτή, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα αποτελέσει το βασικότερο διαπραγματευτικό χαρτί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) για την επίλυση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.