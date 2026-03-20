Νικητές και χαμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη έντονα αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η Ρωσία αναδεικνύεται σε μεγάλο κερδισμένο με έσοδα-ρεκόρ από τις πωλήσεις πετρελαίου στην Ασία.

Νορβηγία και Καναδάς ενισχύουν τον ρόλο τους ως εναλλακτικοί και αξιόπιστοι προμηθευτές ενέργειας.

Πλήγμα για ΗΠΑ και Ευρώπη λόγω του πληθωρισμού και των ζημιών σε στρατηγικές υποδομές του Κόλπου.

Ασιατικές οικονομίες, όπως η Νότια Κορέα, βρίσκονται εκτεθειμένες λόγω της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας ένα νέο σκηνικό με ξεκάθαρους νικητές και ηττημένους. Ενώ τα νοικοκυριά στη Δύση έρχονται αντιμέτωπα με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η αναταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις τιμές του πετρελαίου αναδιαμορφώνει τις γεωπολιτικές ισορροπίες, προσφέροντας απροσδόκητα κέρδη σε συγκεκριμένους παραγωγούς.

Οι κερδισμένοι: Το ρωσικό πλεονέκτημα και οι εναλλακτικές πηγές

Η Ρωσία εμφανίζεται ως ο μεγάλος ωφελημένος της κρίσης, καθώς οι εξαγωγές αργού προς την Ινδία αυξήθηκαν κατά 50%. Με τις τιμές να παραμένουν ψηλά, η Μόσχα εκτιμάται ότι θα αποκομίσει επιπλέον έσοδα 5 δισ. δολαρίων έως τα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, η Νορβηγία και ο Καναδάς τοποθετούνται ως οι «ασφαλείς λιμένες» για τους καταναλωτές που αναζητούν διέξοδο από την αβεβαιότητα του Κόλπου. Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η Ινδονησία, καθώς η επιστροφή στον άνθρακα αυξάνει τη ζήτηση για τα δικά της αποθέματα.

Οι χαμένοι: ΗΠΑ, Ευρώπη και η απειλή του πληθωρισμού

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα κέρδη των αμερικανικών εταιρειών, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Σημαντικές υποδομές, όπως αυτές της ExxonMobil στο Κατάρ, έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από πυραυλικές επιθέσεις. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, η εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο απειλεί να προσθέσει 0,5% στον πληθωρισμό, επηρεάζοντας τα πάντα, από το κόστος θέρμανσης μέχρι τις τιμές των λιπασμάτων και των μεταφορών.

Η Ασία στο επίκεντρο της πίεσης

Η εξάρτηση της Ασίας από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής παραμένει το «ακίλλειος πτέρνα» της ηπείρου. Η Νότια Κορέα, που εισάγει το 70% των αναγκών της από την περιοχή, ανησυχεί για τη βιομηχανία μικροτσίπ, ενώ χώρες όπως η Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές έχουν ήδη επιβάλει τετραήμερη εργασία και κλείσιμο σχολείων για την εξοικονόμηση πόρων. Αντίθετα, η Κίνα εμφανίζεται πιο θωρακισμένη, έχοντας διασφαλίσει επαρκή αποθέματα και αυξημένες αγορές από το Ιράν.

[Image illustrating global oil flow shifts from Middle East to Russia and North America]

Ένας πόλεμος με παγκόσμιο αντίκτυπο

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, οι οικονομικές συνέπειες της σύρραξης ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής. Η χρήση του «μαύρου χρυσού» ως όπλου ή εργαλείου πίεσης στα Στενά του Ορμούζ καθιστά την παγκόσμια ανάπτυξη όμηρο των εξελίξεων. Όσο η σύγκρουση παρατείνεται, ο κίνδυνος για μια ευρύτερη οικονομική ύφεση αυξάνεται, με τις ΗΠΑ να διακινδυνεύουν να ενισχύσουν άθελά τους τους ανταγωνιστές τους εις βάρος των παραδοσιακών τους συμμάχων.