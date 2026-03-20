Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει τηλεργασία και αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών

Για να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος συμφώνησε αυτό το μήνα σε μια απελευθέρωση ρεκόρ πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν, παρουσίασε σήμερα προτάσεις για να μειωθεί η πίεση από τις τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές, όπως να εργάζονται από το σπίτι και να αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας ανησυχίες για πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Ο ΔΟΕ δήλωσε πως οι προτάσεις του είναι ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές από την πρόσφατη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Ο ΔΟΕ δήλωσε πως στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνεται η δουλειά από το σπίτι, η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά τουλάχιστον 10 χλμ/ώρα και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών, όταν είναι διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς.

Ο οργανισμός καλεί επίσης τους καταναλωτές να μαγειρεύουν με ηλεκτρικό μάλλον, παρά με αέριο, όταν αυτό είναι δυνατό, και προτείνει στη βιομηχανία να αριστοποιήσει την κατανάλωσή της υδρογονανθράκων.

«Πρόσφατα προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων του ΔΟΕ που έγινε ποτέ - και βρίσκομαι σε στενή επαφή με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων μείζονες παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ.

«Επιπροσθέτως οι σημερινές προτάσεις προσφέρουν ένα μενού από άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κυβερνήσεις και νοικοκυριά όσον αφορά τη ζήτηση ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.

Ο ΔΟΕ συμφώνησε στις 11 Μαρτίου να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπισθεί η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του αργού.