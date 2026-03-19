Μεγάλες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου

0

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στον Κόλπο και η ασθενής ζήτηση διχάζουν την αγορά

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Γεωπολιτική: Οι επιθέσεις στον Κόλπο και οι απειλές Τραμπ για καταστροφή ιρανικών υποδομών εκτινάσσουν τις τιμές.

Οι επιθέσεις στον Κόλπο και οι απειλές Τραμπ για καταστροφή ιρανικών υποδομών εκτινάσσουν τις τιμές. Ζήτηση: Η ασθενής οικονομική ανάκαμψη στην Κίνα και οι φόβοι ύφεσης συγκρατούν την ανοδική τάση.

Η ασθενής οικονομική ανάκαμψη στην Κίνα και οι φόβοι ύφεσης συγκρατούν την ανοδική τάση. ΟΠΕΚ+: Η στρατηγική διατήρησης των περικοπών παραγωγής προσθέτει αβεβαιότητα στην προσφορά.

Η στρατηγική διατήρησης των περικοπών παραγωγής προσθέτει αβεβαιότητα στην προσφορά. Ναυτιλία: Ο εγκλωβισμός χιλιάδων πλοίων στο στενό του Χορμούζ αυξάνει το κόστος.

Σε μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας εισέρχονται οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου, ιδίως του Brent, καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις. Η αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον άμεσο γεωπολιτικό κίνδυνο και τα αδύναμα οικονομικά θεμελιώδη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Γεωπολιτικός κίνδυνος: Η άνοδος της premium

Η κυρίαρχη δύναμη που ωθεί τις τιμές προς τα πάνω είναι η δραματική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφατες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, καθώς και σε εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), έχουν πυροδοτήσει έντονους φόβους για διαταραχή της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ευθεία απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για ολοκληρωτική καταστροφή του γιγαντιαίου ιρανικού κοιτάσματος Νότια Παρς, έχει προσθέσει ένα «premium γεωπολιτικού κινδύνου» στις τιμές, το οποίο, μιλώντας στο Reuters, αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπερνά τα 10 δολάρια ανά βαρέλι. Η ανησυχία για πιθανό αποκλεισμό του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, παραμένει ο μεγαλύτερος συστημικός κίνδυνος, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πλοία.

Ζήτηση και οικονομία: Ο μεγάλος φόβος

Στον αντίποδα, η ανοδική δυναμική αναχαιτίζεται από τα ανησυχητικά στοιχεία για την παγκόσμια ζήτηση. Η οικονομική ανάκαμψη στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένει ασθενής και ασταθής. Η βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας δεν έχει ανακάμψει στα προ-κρίσης επίπεδα, γεγονός που αποδυναμώνει σημαντικά τις προβλέψεις για την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενοι φόβοι για ύφεση στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τροφοδοτούμενοι από τις αποφάσεις της Federal Reserve (Fed) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διατήρηση υψηλών επιτοκίων, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη και την οικονομική δραστηριότητα. Η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ, στο οποίο τιμολογείται το πετρέλαιο, καθιστά το εμπόρευμα ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, συμπιέζοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

ΟΠΕΚ+ και εφοδιαστική αλυσίδα

Ο ρόλος του ΟΠΕΚ+ (Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και Συμμάχων) παραμένει καθοριστικός. Η τρέχουσα στρατηγική του οργανισμού για διατήρηση των περικοπών παραγωγής προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στην προσφορά. Οποιαδήποτε απόφαση για χαλάρωση των περικοπών θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές, αλλά η παρούσα γεωπολιτική συγκυρία καθιστά μια τέτοια κίνηση λιγότερο πιθανή βραχυπρόθεσμα.

Η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις πέρα από τις άμεσες επιθέσεις. Ο εγκλωβισμός χιλιάδων πλοίων στο στενό του Χορμούζ αυξάνει το κόστος μεταφοράς και δημιουργεί καθυστερήσεις, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες επαναξιολογούν τους κινδύνους και το κόστος ασφάλισης.

Σύνθεση και προοπτικές

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ένταση ανάμεσα στον γεωπολιτικό κίνδυνο και τα αδύναμα οικονομικά θεμελιώδη θα συνεχίσει να διαμορφώνει την τάση τις επόμενες εβδομάδες. Εάν η κατάσταση στον Κόλπο αποκλιμακωθεί, οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν σημαντικά λόγω της ασθενούς ζήτησης. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, ο φόβος μιας ολοκληρωτικής σύρραξης φαίνεται να κυριαρχεί, διατηρώντας το premium γεωπολιτικού κινδύνου.