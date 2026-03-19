Ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και απειλές Τραμπ για το ιρανικό πετρέλαιο

Το Ριάντ προειδοποιεί με στρατιωτική απάντηση την Τεχεράνη ενώ οι τιμές ενέργειας καλπάζουν

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Αμερικανική απόβαση: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών για τον έλεγχο των Στενών του Χορμούζ και της νήσου Χαρκ.

Σε μια νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζει το έδαφος για μαζική ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνάμεων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Χορμούζ, αλλά και τον έλεγχο στρατηγικών υποδομών εντός του ιρανικού εδάφους.

Στο στόχαστρο η νήσος Χαρκ και το ουράνιο

Οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στη νήσο Χαρκ, η οποία αποτελεί τον κόμβο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Αν και οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο νησί, η ηγεσία των ΗΠΑ προσανατολίζεται πλέον στον πλήρη έλεγχο της υποδομής αντί για την καταστροφή της, προκειμένου να αποκτήσει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζητούν το ενδεχόμενο ειδικών επιχειρήσεων για την ασφάλιση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Παρά τις διαβεβαιώσεις της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI), Τάλσι Γκάμπαρντ, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από προηγούμενα πλήγματα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Πολεμικό ανακοινωθέν από τη Σαουδική Αραβία

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία σκληραίνει τη στάση της μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους που έπληξαν ακόμη και την πρωτεύουσα Ριάντ. Ο υπουργός Εξωτερικών του βασιλείου, πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η χώρα του επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα, τονίζοντας πως «κάθε κλιμάκωση θα ακολουθηθεί από κλιμάκωση».

Η παρέμβαση του Ριάντ έρχεται σε μια στιγμή που οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της QatarEnergy στη Ρας Λαφάν και η αναστολή λειτουργίας μονάδων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν προκαλέσει ασφυξία στην παγκόσμια τροφοδοσία αερίου. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ παγιώθηκε πάνω από τα 112 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για το παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα.

Το ρίσκο της χερσαίας εμπλοκής

Παρά τις επιθετικές δηλώσεις μέσω του Truth Social, όπου ο κ. Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να «τελειώνει» με το ιρανικό κράτος, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων ενέχει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους. Η αμερικανική κοινή γνώμη παραμένει επιφυλακτική, ενώ οι απώλειες των ΗΠΑ στην Επιχείρηση Epic Fury (Operation Epic Fury) ανέρχονται ήδη σε 13 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες. Επιπλέον, η επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ δέχθηκε πλήγμα μετά τη φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο κατευθύνθηκε στην Ελλάδα για επισκευές.