Αυστρία: Κόβεο φόρους η Αυστρία για μείωση των τιμών βενζίνης και ντίζελ κατά 10 λεπτά

0

Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου από τον πόλεμο στο Ιράν

Στη λήψη προσωρινών μέτρων για την αναχαίτιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων προχωρά η κυβέρνηση της Αυστρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, η οποία τροφοδοτείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, όπως διαμορφώνεται μέχρι το μεσημέρι, ο φόρος στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα μειωθεί προσωρινά κατά πέντε λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η Αυστρία θα επιβάλει περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μείωση του φόρου θα περάσει πράγματι στους καταναλωτές.

Ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, σε σχετική δήλωσή του, υπογράμμισε τη σημασία των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. «Μειώνουμε τον φόρο στο πετρέλαιο και εισάγουμε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στους Αυστριακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και την αποτελεσματικότητα των μέτρων, διατηρώντας την ετοιμότητα για περαιτέρω παρεμβάσεις εάν κριθεί απαραίτητο.