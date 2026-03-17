Ντόναλντ Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει λάθος που δεν βοηθά στο Στενό του Χορμούζ

⁠Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το ΝΑΤΟ κάνει «ένα πολύ ανόητο λάθος», καθώς δεν θέλει να βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Χορμούζ, αν και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται βοήθεια.

Σε δηλώσεις που έκανε σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε, επίσης, πως οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποστηρικτικές προς τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, ακόμα και αν δεν θέλουν να εμπλακούν.

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», τόνισε ο Τραμπ. «Όλοι συμφωνούν με εμάς, όμως δεν θέλουν να βοηθήσουν. Και εμείς, ξέρετε, εμείς ως ΗΠΑ πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, διότι πιστεύουμε πως είναι αρκετά σοκαριστικό», σημείωσε.

Λίγο νωρίτερα, αφού το αίτημά του για συνδρομή για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ είχε απορριφθεί από την πλειονότητα των συμμάχων των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως δεν «έχει πλέον ανάγκη βοήθειας».

«Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν από τους περισσότερους "συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρησή μας εναντίον του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

«Λόγω του ότι καταγράψαμε τόσο μεγάλη Στρατιωτική Επιτυχία, δεν έχουμε πλέον "ανάγκη", ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια χωρών του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν είχαμε!», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν εξεπλάγην, ωστόσο, από τις ενέργειές τους, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, που μας στοιχίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις χώρες, ως ένα σύστημα μονής κατεύθυνσης», έκρινε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, χωρίς, εντούτοις, να διατυπώσει απειλές για αντίποινα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία και στη Νότια Κορέα, άλλους συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του για βοήθεια.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία δεν προτίθεται να εμπλακεί σε «επιχειρήσεις» προστασίας των Στενών του Χορμούζ, «βάσει των τωρινών συνθηκών» των «βομβαρδισμών», όμως μόλις η κατάσταση «ηρεμήσει», θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις «συνοδείας» πλοίων σε αυτό το στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία πέρασμα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης απέρριψε το αίτημα βοήθειας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απευθύνει επίσης έκκληση στην Κίνα για βοήθεια, όμως το Πεκίνο δεν έχει προς το παρόν δώσει άμεση απάντηση.